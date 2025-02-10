League of Legends'ta Hextech Sandıklarının kaldırılması kriz yarattı

Riot Games, League of Legends’taki ücretsiz ödülleri kısıtlama kararıyla büyük tepki topladı. Özellikle ücretsiz Hextech Sandıkları’nın kaldırılması, oyuncular arasında ciddi bir huzursuzluk yarattı. Riot’un resmi açıklamasında, bu sistemin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı belirtilirken, oyunculara fazla ücretsiz kostüm verilmesinin gelirleri olumsuz etkilediği savunuldu.

Riot Games’in paylaştığı videoda, Hextech Sandıkları’nın kaldırılma gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

Ücretsiz sandıklar, oyuncuların kostüm kazanmasının birincil yöntemi haline geldi.

Bu durum, oyuncuların sahip olduğu ücretsiz kostüm sayısını artırdı.

Oyuncuların daha az kostüm satın almasına neden olarak “anlamlı bir gelir düşüşü” yarattı.

yarattı. Bu sistem, oyunun ekonomik sürdürülebilirliğini olumsuz etkiledi.

Riot’un mantığını anlamak mümkün olsa da, bu değişikliği oyunculara açıklamadan önce uygulamaları büyük tepki topladı. Birçok oyuncu, Riot’un bu kararı sadece gelir elde etmek için aldığını düşünüyor. Tepkilerden biri, “Oyun giderek kötüleşiyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ücretsiz Hextech Sandıkları kaldırıldı, savaş biletleri berbat, pahalı ve düşük kaliteli kostümler, haksız eşleştirme sistemi, kötü müşteri hizmetleri ve daha birçok sorun var” şeklinde oldu.

ARCANE’İN MALİYETİ OYUNCULARIN GÜNDEMİNDE

League of Legends topluluğunun dikkat çektiği bir diğer nokta ise Riot’un televizyon projeleriyle ilgili harcamaları oldu. Şirket, sevilen dizisi Arcane için 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştı. Riot’un kurucularından Marc Merrill, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

İnsanlar, Arcane gibi şeyleri kostüm satmak için yaptığımızı sanıyor ama gerçekte biz, kostüm satarak Arcane gibi şeyler yapıyoruz… Kısa vadeli kâr elde etmeye değil, uzun vadede oyuncularımıza sürekli değer sunmaya odaklanıyoruz.

Ancak oyuncular, Riot’un bir yandan yüksek bütçeli projeler yaparken diğer yandan oyuncuların oyundaki kazanımlarını kısıtlamasını büyük bir çelişki olarak görüyor. Üstelik Riot’un son yıllarda ciddi işten çıkarmalar yaptığı da göz önüne alındığında, şirket içindeki memnuniyetsizliğin de arttığı iddia ediliyor.

RİOT VE OYUNCULAR ARASINDAKİ GÜVEN SARSILIYOR

Riot Games, Hextech Sandıkları ile ilgili değişiklikleri geri almasa da, topluluğun öfkesini yatıştırmak için açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ancak bu açıklamalar, oyuncular tarafından tatmin edici bulunmuyor. League of Legends’ın para kazanma yöntemlerinde son dönemde yapılan değişiklikler, birçok oyuncunun Riot’a olan güvenini sarsmış durumda. Şirketin gelecekteki politikaları, toplulukla arasındaki bağı güçlendirmek açısından kritik öneme sahip olacak.