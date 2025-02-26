Lebdeğmez Geleneği: Dudakların arasına iğne koyuyor, dakikalarca sözlü atışıyorlar

Âşıklık geleneğinin en zor dallarından biri olan lebdeğmez, Sivas’ta yaşatılmaya devam ediliyor. Bu sanat, âşıkların b, p, m, n, f ve v harflerini kullanmadan şiir söylemesini gerektiriyor.

Dudakların arasına bir iğne yerleştirerek yapılan ve doğaçlama atışmalarla süren bu gelenek, uzun yıllar süren birikim ve pratikle ustalaşmayı gerektiriyor. Günümüzde az sayıda âşık tarafından icra edilen lebdeğmez geleneğini yaşatmak amacıyla Sivas Fasıl Heyet Âşıklar ve Halk Oyunları Derneği çalışmalarını sürdürüyor.

Lebdeğmez geleneğinin geçmişi, Dede Korkut’a kadar uzanıyor.

Dernek Başkanı Ahmet Ayık, bu geleneğin büyük dikkat ve ustalık gerektirdiğini belirterek, geleneksel âşıklık sanatının korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, üniversite eğitimi almış kişilerin bile bu geleneği tam anlamıyla yerine getiremeyebileceğini söyledi.

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Yavuz Altay, bu geleneği sürdürdüğünü belirterek, başlangıçta yapılan alıştırmalarla ustalaşmanın gerektiğini ve iğnenin doğru kullanılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

LEBDEĞMEZ GELENEĞİ NEDİR?

Lebdeğmez, Türk kültürünün özellikle Alevi-Bektaşi inançlarıyla bağlantılı bir gelenektir ve genellikle Erzincan, Sivas, Amasya ve Tokat gibi bölgelerde uygulanır. Bu gelenek, bir tür el öpme ve saygı gösterisi olup, bir kişinin diğerine olan sevgisini ve bağlılığını simgeler. Adı, "leb" (ağız) ve "değmez" (değmemek) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu terim, bir kişinin öpücük veya ağız temasıyla bir başkasına saygı ve sevgi göstermesini simgeler. Ancak, "lebdeğmez" geleneksel anlamda kelime olarak bir öpücükten daha çok, bazen fiziksel temastan kaçınarak ve daha sembolik bir şekilde birbirine sevgi ve saygı gösterilmesidir.

LEBDEĞMEZ TARİHÇESİ

Lebdeğmez geleneği, kökeni oldukça eskiye dayanan bir uygulamadır ve Alevi-Bektaşi inançlarında derin bir anlam taşır. Bu inançlar, insanın ruhsal gelişiminin önemini vurgular ve fiziksel temastan çok, ruhsal yakınlık ve karşılıklı sevgiye daha fazla değer verir. Özellikle, insanlar arasında saygıyı simgeler ve yakınlık kurma yolu olarak bu gelenek, hem dini hem de toplumsal bir bağ oluşturur.

Lebdeğmez geleneği, sadece fiziksel temastan kaçınmanın ötesinde, kişinin içsel dünyasında başka insanlarla sevgi, hoşgörü ve saygı oluşturma amacını taşır. Alevi ve Bektaşi toplumlarında, bu tür gelenekler, bireylerin birbirlerine olan sorumluluklarını hatırlatır ve onları karşılıklı anlayışla daha güçlü bir toplumsal bağ kurmaya yönlendirir.

Sonuç olarak, Lebdeğmez, hem dini hem de kültürel anlamda önemli bir ritüel olup, sevgi ve saygının simgesi olarak zamanla nesilden nesile aktarılmıştır. Bu gelenek, toplumsal düzeni koruma ve bireyler arasındaki ilişkiyi güçlendirme amacını taşır.

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