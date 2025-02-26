Leblebinin beyazlatılması ve çıtır hale getirilmesi, dikkat ve ustalık gerektiren bir süreç.

Harvard University'den Dr. Walter Willett, "Leblebi, sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilir. Yüksek lif içeriği ve düşük yağ oranıyla sağlık açısından birçok fayda sağlar" dedi.

LEBLEBİNİN SAĞLIK FAYDALARI

Leblebi, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi oluşturdu. Aynı zamanda, protein ve vitamin açısından zengin olmasıyla dikkat çekti.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Leblebi, protein ve vitamin açısından zengin bir atıştırmalıktır. Özellikle B vitamini, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir" şeklinde ifade etti.

Bilimsel araştırmalar, leblebinin kalp sağlığını desteklediğini ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu göstermekte.

KAVURMA VE BEYAZLATMA SÜRECİ

Leblebinin beyazlatılması ve çıtır hale getirilmesi, özel bir kavurma süreci gerektirir. Öncelikle nohutlar, özenle seçilerek temizlenir ve suyla ıslatılır. Ardından, belirli bir süre dinlendirilerek yumuşatılır.

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, "Nohutların beyazlatılması ve çıtır hale getirilmesi, doğru kavurma teknikleriyle mümkündür. Nohutlar, düşük ısıda uzun süre kavrularak beyazlatılır ve çıtır hale getirilir" dedi.

Kavurma sürecinde nohutların eşit şekilde kavrulması ve yanmaması için dikkatli olunmalı.

LEBLEBİ BEYAZLATMA TEKNİKLERİ

Leblebinin beyazlatılması için farklı teknikler kullanılabilir. Geleneksel yöntemler, nohutların taş fırınlarda kavrulmasını içerirken, modern yöntemler, endüstriyel fırınların kullanımını içerebilir.

University of California, Berkeley'den Dr. Paul Williams, "Geleneksel leblebi beyazlatma yöntemleri, taş fırınların kullanımını içerir. Modern yöntemler ise endüstriyel fırınlarla daha hızlı ve verimli bir kavurma süreci sunar" şeklinde açıklamada bulundu.

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LEBLEBİ BEYAZLATMANIN FAYDALARI

Beyazlatılmış leblebi, hem görsel açıdan çekici hem de tat açısından keyif verici. Ayrıca, beyazlatma işlemi, leblebinin raf ömrünü uzatarak tazelik ve çıtırlık sağlar.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Francesco Branca, "Beyazlatılmış leblebi, hem görsel hem de tat açısından keyif vericidir. Bu işlem, leblebinin raf ömrünü uzatarak tazelik sağlar" dedi.

Beyazlatma işlemi, leblebinin daha uzun süre dayanmasını ve çıtırlığını korumasını sağlar.