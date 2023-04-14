Leblebinin yararları nelerdir

Leblebi ile zayıflayanlar, leblebili tatlılar hazırlayanlar bu meşhur yiyeceğimizden çok memnun olduklarını dile getiriyor. Nohutların özel bir kavrulma işleminden geçerek kuru yemiş halini aldığı bu yiyecek, farklı aromalarla da tatlanmakta. Peki yararları neler? İşte o yararlar…

Kolesterolü Dengeler

Sarı leblebi üzerine yapılan araştırmalar, kötü kolesterol seviyesini düşürme konusunda başarılı sonuçlar vermektedir.

Yapılan testler sonucunda kötü kolesterol değeriniz çok yüksek çıkmışsa; gün içinde sarı leblebi tüketmeye özen gösterebilirsiniz.

Vücudunuzu zararlı besinlerden ve kalp hastalıklarından korumanın lezzetli yollarından biri olan leblebi tüketimini siz de deneyin!

Cilt Hücrelerini Yeniler

Hücre yenilenmesine destek olan leblebi, sadece mide ve bağırsakları değil cildi de koruyor.

Leblebi tozuyla yapılan maskeler sayesinde, cildinizi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturabilirsiniz.

Hem maske içinde hem de leblebi tüketerek bu mucize besinin faydalarını cildinizde hissedebilirsiniz. Hücre yenileyerek leke ve yaşlılık izlerini yok edecektir.

Kan Şekerini Düzenler

Leblebi protein içeren ve kan şekerini dengeleyen bir besindir. Kan şekeri düzenlendiğinde acıkmalar ve yorgunluklar ortadan kalklar.

Yolculuk esnasında ya da dışarıda olduğunuz zamanlarda saklama kutusuna leblebi koyup yanınızda taşıyabilirsiniz.

Baş dönmesi ve yorgunluk hissettiğinizde leblebi tüketerek kan şekerini dengeleyebilirsiniz.

Kemik Gelişimini Destekler

Kalsiyum içeren leblebi, diş ve kemik sağlığını koruma görevini de üstleniyor.

Leblebi tüketerek ileri yaşlarda yaşanma ihtimali olan kemik erimesi hastalığını da önlemiş olacaksınız.

Uzmanlar düzenli ve ölçülü leblebi tüketiminin, daha sağlıklı bir bedene ulaşma konusunda bir adım olduğunu vurgulamaktadır.

Anne Sütünü Artırır

Leblebi folik asit kaynaklarından biridir ve anne adayları için önerilir. Hamilelik döneminde mide bulantısını da önlemektedir.

Anne adayları düzenli miktarda leblebi tükettiğinde, ihtiyacı olan folik asit karşılanır.

Leblebinin emziren anneler için de faydası vardır. Gün içinde bir avuç tüketilen sarı leblebi, anne sütünün miktarını yükselteceği için emzirme döneminde kolaylık sağlar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Leblebide bulunan yüksek vitamin ve mineral, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar. Şeker ve yağ içeren atıştırmalıkların modasını eskide bırakan bu lezzetli kuru yemiş, kış hastalıklarından koruma görevini üstlenir.

Güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak ve daha sağlıklı günler görmek için ara öğünlerde leblebi tüketebilirsiniz.

Leblebi ishale iyi gelir mi sorusuna da yanıt verelim. Leblebi ile ayran ya da muz tüketimi genellikle ishali durdurmaktadır.

Uzun Süre Tok Tutar

Diyet beslenmesinde yeri ayrı olan leblebi, diyet yapanları ani acıkmalardan kurtarıyor. Ayrıca mide yanmasından da şikayetçi olanlara bir haber verelim. Leblebi gastrite iyi gelir mi endişeniz ortadan kalkabilir çünkü leblebi mide problemlerinin etkilerini hafifletir.

Ara öğünlerde tokluk hissi sağlayarak, kaçamak yapmanızı engelleyen leblebi lifli yapısı sayesinde zayıflama sürecinde faydalı besinler listesinde yerini alıyor.

Yemek vaktine çok varsa ve çok acıktığınızı düşünüyorsanız bir avuç leblebiyle açlığınızı bastırabilirsiniz.