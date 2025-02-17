Lebron James 21 yıllık NBA kariyerinde ilki yaşadı

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Lebron James 21 yıllık NBA kariyerinde ilki yaşadı

NBA’deki 21 yıllık kariyerinde büyük başarılar yakalayan ve tarihin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Lebron James kariyerinde bir ilki yaşadı. Yıldız basketbolcu 20 yıl sonra ilk kez bir All Star maçında forma giyemedi.

NBA'de 74. All-Star hafta sonu San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleşti. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen All-Star maçını Shaquille O'Neal'ın takımı Team Shaq kazandı.

NBA All-Star'da açıklanan ilk beşlerde yer alan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

James, All-Star maçında forma giyemese de bir rekorunu geliştirdi. Yıldız basketbolcu kariyerinde NBA All-Star'a 21. kez seçildi ve bu alandaki rekorunu sürdürdü.

Sakatlığıyle ilgili LeBron James, "Bu sabah çok daha iyi olacağını umuyordum ancak hala istediğim gibi değilim. 30 maçımız kaldı ve ligdeki play-off mücadelesini sürdürmek istiyorum. Kendime dikkat etmenin önemli olduğunu düşündüm." dedi.

NBA'de 2005 yılından bu yana her All-Star maçında sahaya çıkan LeBron James ilk kez bir All-Star maçında yer almadı ve 20 yıl sonra forma giyemedi. James'in bu serisi ise 2025'te sona erdi.

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