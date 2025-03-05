Lebron James 40 yaşında bir rekor daha kırdı: Bunu geçmek neredeyse imkansız

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmada LA Lakers evinde New Orleans Pelicans'ı konuk etti. Maçta çok daha etkili taraf olan Lakers, 136-115'lik skorla galip geldi.

Lakers'ta LeBron James 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asist ile oynarken, Luka Doncic 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaştı. Jaxson Hayes 19 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparken Dalton Knecht 13 sayı, Jarred Vanderbilt 12 sayı attı.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB ????????



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! ???? pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

LEBRON JAMES BİR REKOR DAHA KIRDI

NBA’de geçirdiği 22 sezonda birçok rekorun sahibi olan Lebron James bir kez daha tarihe geçti. 40 yaşındaki yıldız basketbolcu, normal sezon ve play off toplamında 50 bin sayı barajını geçerek erişilmesi zor bir rekorun sahibi oldu. Toplamda 50 bin 2 sayıya ulaşan Lebron’a en yakın isim ise 44 bin 149 sayı ile bir başka efsane oyuncu Kareem Abdul Jabbar oldu.

Lebron James’in kırdığı rekoru bir başka oyuncunun ele geçirmesi neredeyse imkansız görülüyor.