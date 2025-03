Lebron James 40 yaşında bir rekor daha kırdı: Bunu geçmek neredeyse imkansız

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmada LA Lakers evinde New Orleans Pelicans'ı konuk etti. Maçta çok daha etkili taraf olan Lakers, 136-115'lik skorla galip geldi.

Lakers'ta LeBron James 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asist ile oynarken, Luka Doncic 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaştı. Jaxson Hayes 19 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparken Dalton Knecht 13 sayı, Jarred Vanderbilt 12 sayı attı.

