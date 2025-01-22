Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti

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Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti

NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lebron James rekorlarına 40 yaşında da devam etti. Lakers’ın yıldız oyuncusu, Washington Wizards maçındaki harika oyunu ile NBA tarihinde 40 yaşında “Triple double” yapan ikinci oyuncu oldu.

NBA'de normal sezon 5 maçla devam etti. Washington Wizards'ı ağırlayan Los Angeles Lakers, LeBron James'in 21 sayı, 10 ribaunt, 13 asist ve Anthony Davis'in 29 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla sezonun 23. galibiyetine ulaştı.

LeBron James (40 yaş, 23 gün), Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu oldu.

James bu sezon 9, kariyerinde 121. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Ayrıca 2 bin 309 top çalmaya ulaşan tecrübeli basketbolcu, Scottie Pippen'ı (2 bin 307) geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7. sıraya yükseldi.

Üst üste 11 olmak üzere 36. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta ise Bilal Coulibaly 17, Jordan Poole ve Corey Kispert 15'er sayı kaydetti.

NBA’de dün gecenin sonuçları şöyle:

Toronto Raptors-Orlando Magic: 109-93

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-116

Brooklyn Nets-New York Knicks: 95-99

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 144-109

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 111-88

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