EuroBasket'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün'ün gelişimi LeBron James'in dikkatini çekti.

12 Dev Adam'ın turnuvayı ikincilikle tamamlamasında başrol oynayan Alperen Şengün için konuşan James, genç oyuncunun yaz döneminde sergilediği performansın altını çizdi.

“HARİKA BİR YAZ GEÇİRDİ”

Katıldığı programda Şengün’ü değerlendiren LeBron James, şu ifadeleri kullandı:

“Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston’a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek.”