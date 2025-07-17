LeBron James Lakers’tan ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Los Angeles Lakers ve NBA tarihinin en skorer ismi LeBron James arasında takas ya da kontrat feshi yönünde herhangi bir görüşme yapılmadığı bildirildi.

LEBRON JAMES LAKERS'TA DEVAM EDECEK

The Athletic'in haberine göre, hem kulüp kaynakları hem de James'e yakın çevresi, tecrübeli yıldızın gelecek sezon Lakers formasıyla antrenman kampına katılacağını ve takımla yola devam edeceğini belirtiyor.

MENAJERİNİN SÖZLERİ AYRILIK SİNYALİ DİYE YORUMLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay menajeri Rich Paul’un “LeBron hem şampiyonluk istiyor hem de geleceği düşünüyor” açıklamaları ayrılık iddialarını alevlendirse de James bu yaz 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kalmayı tercih etmişti.

CLEVELAND SEÇENEĞİ MÜMKÜN DEĞİL

Bazı çevrelerde eski takımı Cleveland’a dönüş ihtimali konuşulsa da, Cavaliers’ın maaş sınırı kuralları nedeniyle James’i takasla kadrosuna katması mümkün değil. Öte yandan James’in oğluyla birlikte oynamaya devam edebileceği tek adres hâlâ Los Angeles. Genç yetenek Bronny James, Lakers ile üç yıllık sözleşmeye sahip ve gelişim programı doğrultusunda ilerliyor.

LAKERS KADROYU DONCIC ETRAFINDA ŞEKİLLENDİRECEK

Bu süreçte Lakers, Luka Doncic’in etrafında uzun vadeli bir kadro kurmayı hedefliyor. James’in kontratı 2025-26 sezonu sonunda bitecek ve kulüp bu tarihe kadar maaş esnekliğini korumak istiyor. Bu nedenle yüksek maaşlı uzun vadeli kontratlara sıcak bakılmıyor.