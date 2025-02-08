Lebron James, Michael Jordan’ın rekoruna ortak oldu

NBA’de heyecan altı karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers’ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti. Maçın en skorer oyuncusu olan James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti.

40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı. James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan’ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu unvanını elde etti. Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ALPEREN ‘DOUBLE DOUBLE’ YAPTI

Houston Rockets ise deplasmanda Minnesota Timberwolves’a 127-114 mağlup oldu. Rockets’ta milli oyuncu Alperen Şengün’ün 16 sayı 10 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ile yaptığı “double-double” galibiyet için yeterli olmadı. Rockets’ta Jalen Green ise 28 sayı kaydetti. Timberwolves’ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Edwards, NBA’de 1.000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.