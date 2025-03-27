Lebron James son anda topa dokundu, Lakers kazandı

Kaynak: AA
Lebron James son anda topa dokundu, Lakers kazandı

NBA’de normal sezon 6 maçla devam etti. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Los Angeles Lakers, Lebron James’in son saniye basketi ile Indiana Pacers’ı mağlup etti.

Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı Lebron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.

Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti.

Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı.

Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.

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