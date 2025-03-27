Lebron James son anda topa dokundu, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı Lebron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.

Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER ???? pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA — ESPN (@espn) March 27, 2025

Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti.

Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı.

Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.