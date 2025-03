Lebron James son anda topa dokundu, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı Lebron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.

Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

