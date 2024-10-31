LeBron James'in mutlu günü: Bronny, NBA'deki ilk sayılarını attı

LeBron James’in 20 yaşındaki oğlu Bronny James, Cleveland Cavaliers’a karşı oynanan maçta NBA’deki ilk sayılarını kaydetti. Los Angeles Lakers formasıyla sahaya çıkan Bronny, mücadelede 134-110 yenildikleri rakiplerine karşı ilk basketini 14 fitten attığı bir şutla kazandı. Bu tarihi an, hem seyirciler hem de ailesi için unutulmaz bir karşılaşmaya dönüştü.

LeBron James, oğlunun NBA’de ilk sayısını kendi memleketinde attığına tanık olmanın “inanılmaz bir an” olduğunu belirtti. Bu sezon NBA’de bir ilke imza atan baba-oğul ikilisi, Lakers’ın sezon açılışında Minnesota Timberwolves karşısında aynı sahayı paylaşarak tarihe geçmişti.

Cleveland Cavaliers’ta öne çıkan oyunculardan Evan Mobley 25, Donovan Mitchell ise 24 sayı ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Bu sonuçla Cavaliers, beşinci galibiyetini alarak 2016-17 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yapmış oldu. Bronny ise karşılaşmanın son beş dakikasında oyuna girdi ve sahada heyecanını gizlemeye çalışsa da seyircilerin destek tezahüratlarıyla duygulu anlar yaşadı.

Öte yandan, NBA’in diğer maçlarında Pascal Siakam’ın uzatma periyodunda attığı üçlükle Indiana Pacers, Boston Celtics’i 135-132 mağlup etti. New York Knicks ise Karl-Anthony Towns’un 44 sayılık performansıyla Miami Heat’i 116-107 yendi. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs karşısında 105-93 galip gelirken, Victor Wembanyama sakatlanmasına rağmen maça devam edip altı sayı ile tamamladı.

NBA'de gecenin diğer sonuçlarında, Detroit Pistons Philadelphia 76ers’ı 105-95, Golden State Warriors Stephen Curry’nin yokluğunda New Orleans Pelicans’ı 104-89 mağlup etti. Brooklyn Nets ise Memphis Grizzlies’i 119-106 yenerek galibiyete ulaştı.