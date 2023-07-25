Lebron James'in oğlundan üzücü haber geldi

NBA'de Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

James ailesinin sözcüsü, Bronny ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil.

James ailesi için saygı ve mahremiyet talep diyoruz ve daha fazla bilgi olduğunda medyayı güncelleyeceğiz."

LeBron ve Savannah, sporcularının güvenliğine yönelik çalışmaları ve adanmışlıkları için USC'nin tıp ve atletizm ekibine en derin teşekkürlerini ve takdirlerini iletmek istiyor."