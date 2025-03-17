Lebron James’ten Lakers’a kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Lebron James’ten Lakers’a kötü haber

Los Angeles Lakers’ta sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Lebron James’ten kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, takımını yalnız bırakmaya devam edecek.

Los Angeles Lakers'ın yıldız forveti LeBron James, kasık sakatlığı nedeniyle en az bir hafta daha forma giyemeyecek.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James bu sakatlık nedeniyle son üç maçı kaçırdı.

Takvimin sıkışıklığı nedeniyle Lakers, önümüzdeki hafta içinde beş maça çıkacak. Los Angeles ekibi, hafta boyunca iki kez art arda maç yapacak—önce Phoenix Suns ve San Antonio Spurs ile, ardından Denver Nuggets ve Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.

Lakers, son dört maçını kaybederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradayken beşinciliğe geriledi.

Son Haberler
Bodrum'da 7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Altay düşme hattına demir attı!
Altay düşme hattına demir attı!
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Kamyonetle drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...
Drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...