Lebron James’ten tarihi performans

Los Angeles Lakers forması giyen Lebron James tarihe geçen bir performans sergiledi. 39 yaşındaki efsane basketbolcu, takımının Memphis Grizzlies'i 128-123 mağlup ettiği maçta 37 dakika sahada kalarak 35 sayı, 12 ribaunt ve 14 asist üretti.

Lakers'ta beş isim çift hanelere ulaşırken LeBron James bir kez daha triple-double'la maçı tamamladı. James 37 dakika sahada kaldığı maçı 35 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle bitirdi.



Lakers'ta Anthony Davis 21, Rui Hachimra ve Dalton Knecht 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Memphis'te ise Jaren Jackson Jr. 29 sayıyla oynadı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Lebron James, Lakers formasıyla son üç maçta da triple-double yaparken NBA tarihinde bunu başaran en yaşlı basketbolcu olarak tarihe geçti.

NBA'de bu sezon Los Angeles Lakers formasıyla 10 maçta parkeye çıkan yıldız basketbolcu 23.2 sayı, 7.7 ribaunt ve 8.9 asist ortalamaları yakaladı. 39 yaşındaki James NBA'de 22. sezonunu geçiriyor.