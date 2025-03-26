Lebron’dan Giannis’e büyük övgü: 1970’lerde oynasaydı…

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Lebron’dan Giannis’e büyük övgü: 1970’lerde oynasaydı…

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu Lebron James’ten son dönemin en büyük yıldızlarından Giannis Antetokounmpo'ya övgü yağdı. 40 yaşındaki süper yıldız, Yunan oyuncunun 1970’lerde oynasaydı tek maçta 250 sayı atabileceğini söyledi.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 1970'lerde oynasaydı bir maçta 250 sayı atabileceğini iddia etti.

The Pat McAfee Show'a katıldığı sırada konuşan LeBron, Bucks'ın iki kez MVP ödülü kazanan yıldızı Antetokounmpo'nun 1970'lerde ligde dominant bir figür olacağını ve Wilt Chamberlain'in tarihi tek maçlık sayı rekorunu ikiye katlayabileceğini savundu:

Lebron, "Giannis'in 70'lerde NBA'de oynayamayacağını mı söylüyorsunuz? Giannis, 70'lerde bir maçta 250 sayı atardı" dedi.

James'in açıklamaları, NBA'in farklı dönemleri arasındaki farklar ve oyunun nasıl evrimleştiği konusundaki süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Atletizm, oyun tarzları ve rekabet seviyelerindeki değişim uzun süredir taraftarlar ve analistler tarafından tartışılan bir konu. LeBron'un yorumu, günümüz oyuncularının fiziksel ve çok yönlü oyun yapısına dikkat çekerken, farklı dönemlerin efsanelerinin birbirleriyle nasıl başa çıkabileceği sorusunu da gündeme getirdi.

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