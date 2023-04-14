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Fiorentina Polonya'da farklı kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 02:26
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Lech Poznan Fiorentina'ya direnemedi

Fiorentina Polonya'da farklı kazandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında 4 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, öne çıkan maçlarda, önceki turda Demir Grup Sivasspor'u eleyen Fiorentina, deplasmanda Lech Poznan'ı 4-1 yendi.

İtalya temsilcisinde, 4. dakikada Arthur Cabral, 41. dakikada Nicolas Gonzalez, 58. dakikada Giacomo Bonaventura ve 63. dakikada Jonathan Ikone ağları sarstı. Polonya ekibinin tek golü ise 20. dakikada Kristoffer Velde'den geldi.

Son 16 turunda Medipol Başakşehir'i geçen Gent ise konuk ettiği West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 1-1

Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya): 1-4

Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0

Basel (İsviçre) - Nice (Fransa): 2-2
(AA)

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