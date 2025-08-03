Leclerc Macaristan'da ilki yaşadı

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Leclerc Macaristan'da ilki yaşadı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2025 sezonundaki ilk pole pozisyonunu Macaristan’da kazandı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında 1:15.372’lik derecesiyle en hızlı zamanı elde ederek bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

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Genç sürücüler sıralamanın üst sıralarına damga vururken Oscar Piastri ikinci sırayı almayı başardı. McLaren'den bir diğer isim Lando Norris ise üçüncü sırada yer aldı.

MACARİSTAN GP NE ZAMAN ?

Macaristan GP, yarın saat 16.00'da (TSİ) start alacak. Yarış, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak.

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