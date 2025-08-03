Leclerc Macaristan'da ilki yaşadı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında 1:15.372’lik derecesiyle en hızlı zamanı elde ederek bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Genç sürücüler sıralamanın üst sıralarına damga vururken Oscar Piastri ikinci sırayı almayı başardı. McLaren'den bir diğer isim Lando Norris ise üçüncü sırada yer aldı.

MACARİSTAN GP NE ZAMAN ?

Macaristan GP, yarın saat 16.00'da (TSİ) start alacak. Yarış, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak.