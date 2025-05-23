Leclerc temkini elden bırakmıyor

Monaco Grand Prix’sinin Cuma günkü iki antrenman seansında Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc en hızlı isim oldu. Leclerc, ikinci seansta McLaren’in şampiyona lideri Oscar Piastri’den yalnızca 0.038 saniye daha hızlı tur attı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise seansı üçüncü sırada tamamladı. Her ne kadar piste güçlü bir başlangıç yapsa da Leclerc, geçen yıl evinde kazandığı yarışı tekrar kazanma ihtimali hakkında şüpheli konuştu. “Pozitif ama henüz emin değilim” diyen Leclerc, yarışın kaderinin sıralama turlarında belirleneceğini vurguladı.

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PİASTRİ VE BEARMAN KAZALARLA GÜNDEMDE

Oscar Piastri, Sainte Devote virajında bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı ancak günün sonunda ikinci en hızlı pilot olmayı başardı. McLaren garajında moral bozmayan genç sürücü, “Tempomuz var ama günü toparlamakta zorlandık” dedi. Öte yandan, Haas sürücüsü Oliver Bearman, kırmızı bayraklar altında Williams pilotu Carlos Sainz’ı geçtiği için 10 sıra grid cezası aldı ve iki ceza puanı ile karşı karşıya kaldı.

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VERSTAPPEN VE HAMİLTON’UN MONACO YORUMU

Son Emilia-Romagna Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, Monaco’daki ikinci antrenmanda 0.713 saniye geride kaldı. Ayar değişikliklerinin beklentileri karşılamadığını söyleyen Verstappen, Ferrari’nin büyük bir adım attığını kabul etti. Mercedes’in tecrübeli ismi Lewis Hamilton ise Monaco pistini “yılın en keyifli lunapark treni” olarak tanımladı ve yarış sabahına heyecanla uyandığını belirtti.

McLaren’den Lando Norris dördüncü olurken, Racing Bulls pilotları Liam Lawson ve iki kez kaza yapan Isack Hadjar da ilk 10’a girmeyi başardı. Aston Martin’den Fernando Alonso ise yedinci sıradaydı.

Yarış, Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.