Leeds United da Galatasaray krizi: Resmi açıklama

İngiltere Premier Lig’e gelecek sezon geri dönmeyi garantileyen Leeds United’da Galatasaray krizi çıktı.

2000 yılında Leeds ve Galatasaray taraftarları arasında çıkan kavgada iki İngiliz taraftarın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kentteki hassasiyet devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Ethan Ampadu’nun Galatasaray formalı bir fotoğrafının internette dolaşmaya başlaması kulüpte yeniden kriz yarattı.

Ethan Ampadu’yu tepki yağarken, kulüp yaşananlarla ilgili resmi açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ethan, birkaç ay önce partnerinden ayrıldı ve söz konusu görüntüyle ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Ethan, Loftus ve Speight yaşanan trajik kaybın farkındadır ve buna karşı hassastır. Kulüp, Ethan'ın kişisel olarak zor bir dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyor. Kaptanımız bu sezon sahada ve saha dışında bir lider oldu ve kulübe, kulübün tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını gösterdi. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir. Kulüp başka bir yorumda bulunmayacaktır.”