Leeds United, Derby County’yi mağlup ederek liderliğe yükseldi

Leeds, ilk yarıda Joe Rodon’un kafa golüyle öne geçti. Bu, eski Tottenham, Swansea ve Rennes oyuncusu Rodon’un İngiltere’deki ilk golüydü. Hemen ardından Max Wober, Derby’nin savunma oyuncusu Jerry Yates’in müdahalesiyle Wober’a gelen topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Wober’ın Leeds’teki ilk golüydü.

Derby County kalecisi Jacob Widell Zetterstrom, ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Özellikle Joel Piroe’nin şutunu direk dibinden çıkararak Leeds’in üçüncü golünü engelledi. Ancak, Leeds’in mücadelesi karşısında Derby, maç boyunca etkisiz kaldı ve yalnızca 80. dakikada Liam Thompson’ın uzun mesafeli şutuyla Meslier’in kollarında buldu.

Leeds bu galibiyetle üst üste yedinci iç saha zaferini elde etti ve Sheffield United’ı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Ancak Sheffield United, West Bromwich Albion karşısında mağlup olmazsa liderlik koltuğunu geri alabilir. Leeds, son yedi iç saha maçında yalnızca bir gol yedi ve bu galibiyetin ardından teknik direktör Daniel Farke, şunları söyledi: "İlk 15 dakika biraz heyecanlıydık ama sonrasında oyunun kontrolünü tamamen ele aldık. Birkaç gol daha atabilirdik, ama genel olarak baskın bir performans sergiledik."

Derby teknik direktörü Paul Warne ise şunları belirtti: "Zor bir maç olacağını biliyorduk, ama savunmamızda iyiydik ve rakibe az şans verdik. Ancak top bizdeyken, istediğimiz gibi üretken olamadık."

Leeds, gösterdiği üstün oyunla liderliğini pekiştirdi ve Championship’teki şampiyonluk yarışında güçlü bir adım attı.