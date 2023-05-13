Leeds United ile Newcastle yenişemedi

Premier Lig'de Leeds United ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Leeds United ile Newcastle yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında küme düşme potasında yer alan Leeds United, Şampiyonlar Ligi potasında olan Newcastle United'ı konuk etti. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

Leeds United'in gollerini 7. dakikada Ayling ve 79. dakikada Kristensen kaydederken 28. dakikada Bamford, penaltı kaçırdı. Newcastle'nin gollerini ise 31 ve 69. dakikada Wilson'un penaltıdan attığı gollerle maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Leeds United, 18. sırada 31 puanda kalırken, Newcastle United ise 3. sırada 66 puanla haftayı kapattı.

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