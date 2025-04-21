Leeds United, Premier Lig kapısını araladı

Leeds United, Elland Road’da oynanan mücadelede Stoke City’yi 6-0 mağlup ederek Premier Lig yolunda dev bir adım attı. Taraftarını mest eden bu galibiyet, yükselme umutlarını neredeyse kesinleştirdi.

Championship’in zirvesine oynayan Leeds United, sahasında konuk ettiği Stoke City’yi adeta bozguna uğrattı. Karşılaşmanın henüz ilk 20 dakikasında Joel Piroe’un üç golüyle öne geçen ev sahibi, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Diğer goller Firpo ve Piroe'den gelirken, ikinci yarıda ise Gnonto skoru tayin etti. Asistlerde Solomon ve Bogle ön plana çıktı.

Bu tarihi maçta 16 yaşındaki Harry Gray de ilk kez forma giyerek ailesinin Leeds mirasını sürdürdü. Leeds’in kaderi ise Burnley-Sheffield United maçının sonucuna bağlı. Sheffield galip gelemezse Leeds’in Premier Lig’e dönüşü resmileşecek. Öte yandan Stoke City, beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından aldığı ağır yenilgiyle küme düşme hattına yaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.