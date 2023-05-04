Leeds United servet ödeyebilir. Sözleşmedeki özel madde dikkatleri üzerine çekti

İngiltere Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Leeds United, Sam Allardyce ile anlaştı. Sözleşmesindeki özel madde, dikkatleri üzerine çekti.

Leeds United servet ödeyebilir. Sözleşmedeki özel madde dikkatleri üzerine çekti

Editör: Ufuk Cingöz

Premier Lig'de düşme hattında bulunan Leeds United, "Big Sam" lakaplı Sam Allardyce ile anlaştı. Sarı mavililer ligin kalan maçları için tecrübeli çalıştırıcıya 500 bin Sterlin verecek. Ancak sözleşmede 2.5 milyonluk özel bir madde de bulunuyor.

BONUS ÖDEYECEK
Times'ın haberine göre kalan 4 maçta Sam Allardyce, Leeds United'ı Premer Lig'de tutmayı başarabilirse İngiliz ekibi 68 yaşındaki teknik direktöre 2.5 milyon Sterlin bonus ödeyecek.

RAKİPLERİ ZORLU
Leeds United, Premier Lig'de 34 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgiyle 30 puan topladı. Sarı mavili ekip averajla düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor. Manchester City'e yenilmesinin ardından ligin kalan haftasında Leeds United sırasıyla Newcastle United, West Ham ve Tottenham ile oynayacak.

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