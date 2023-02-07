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Leeds'te flaş ayrılık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ABDli teknik direktör Jesse Marsch'ı gönderdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:11
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Leeds United'da Jesse Marsch dönemi bitti

Leeds'te flaş ayrılık
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Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ABD'li teknik direktör Marsch ile ekibi Rene Maric, Cameron Toshack ve Pierre Barrieu'nun görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan ve son olarak Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Leeds United, küme düşme hattının averaj farkıyla dışında, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Leeds United'ı bir yıl çalıştırmasının ardından görevine son verilen 49 yaşındaki Marsch, daha önce Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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