Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir haftada iki kez saldırı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir haftada iki kez saldırı: 2 yaralı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkenti Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde iki kez bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi yaralanırken, camiye de zarar verildi. Saldırganlar gözaltına alındı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililerden alınan bilgiye göre, Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne 12 Ocak'ta saat 15.00 civarında gelen 2 bıçaklı saldırgan, 1 kişiyi yaraladı ve camiye hasar verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Görevlilerin saldırıyı Rum polisine bildirmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Bayraktar Camisi'ne 19 Ocak'ta tekrar gelen ve 2 kişi oldukları belirtilen bıçaklı saldırganlar, caminin içine zarar verdi.

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Saldırganlar, kendilerine engel olmak isteyen cami cemaatinden 1 kişiyi yaraladı.

Caminin içine bira şişeleri atan ve içerideki eşyaları tahrip eden saldırganlar, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Saldırılarda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki ilk müdahalenin ardından tedavilerinin evde sürdürülmesi için taburcu edildikleri öğrenildi.

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) görevlisi Mustafa Özcan, AA muhabirine, Güney Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde bıçaklı 2 saldırgan tarafından 2 saldırı düzenlendiğini, 2 yaralının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

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Özcan, saldırganların Rum polisi tarafından gözaltına alındığını aktararak, saldırılar nedeniyle camide hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

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