LEGO'dan SEGA hayranlarına nostaljik hediye

LEGO, oyuncular ve koleksiyonerler için nostalji dolu yeni bir seti duyurdu. LEGO Sonic the Hedgehog serisinin son üyesi olan SEGA Genesis Controller (40769), ikonik 16-bit dönemine saygı duruşunda bulunuyor.

MİKRO ÖLÇEKLİ OYUN DÜNYASI

Toplam 260 parçadan oluşan set, orijinal SEGA Genesis kumandasının sadık bir LEGO yorumu. Setin en dikkat çekici özelliği ise arka yüzünde bulunan mikro ölçekli Green Hill Zone dioraması. Bu detay, kumandayı hem ön hem de arka yüzü olacak şekilde iki farklı şekilde sergileme imkanı tanıyor. Set ayrıca, farklı bölgelerde satışa sunulan kumanda varyasyonlarını temsil eden özel çıkartmalar da içeriyor.

YAPIM SÜRECİ VE FİYAT

19.99 USD fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan setin, muhtemelen belirli bir harcama tutarı üzerinden hediye edilecek bir promosyon ürünü (Gift with Purchase - GWP) olabileceği tahmin ediliyor. Hayranlar, LEGO Builder uygulaması ile dijital olarak modeli 3 boyutlu inceleyebilir, yapım sürecini takip edebilir ve ilerlemelerini kaydedebilir.

Set, bir oyun kumandasının ötesine geçerek, duvara asılabilir bir dekoratif nesneye ve jenerasyonlar arası bir popüler kültür simgesine dönüşüyor.