Lego'nun yükselişi devam ediyor

Lego, satışlarında ve kârlılığında büyük artışlar sağlayarak fosil yakıtlardan arınma çabalarını yoğunlaştırdıkça, çoğunlukla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen plastik reçineye %60'a kadar daha fazla ödeme yapıyor.

Şirketin CEO'su Niels Christiansen, Financial Times'a yaptığı açıklamada, özel sektöre ait Danimarkalı oyuncak üreticisinin ilk yarıda satın aldığı tüm reçinenin %30'unun kütle dengesi kaynaklarından geldiğini, yani fosil yakıt malzemesi ile geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynakların, örneğin kullanılmış yağın bir karışımının kullanıldığını söyledi.

Christiansen ayrıca "Bu, maddi açıdan %40 ila %60 daha pahalı. Fakat bunu tüketiciye yansıtmıyoruz. Tüm maliyet işletme karı satışlarımızdan çıkıyor" dedi.

Grup, hem sürdürülebilirliğe büyük yatırımlar yapıyor hem de olağanüstü büyüme döneminin ardından ABD ve Vietnam'da yeni fabrikalar kurarak üretim tesislerini güçlendirdi.

Çarşamba günü Lego tarafından yapılan açıklamada, ilk yarıdaki gelirlerinin %13 artarak 4,7 milyar dolara çıktığını ve faaliyet kârının da %26 arttığını duyurdu.