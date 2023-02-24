Dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerden kadın futbolunun yıldızı Alisha Lehmann'a tenis maçı teklifi. Öyle bir cevap verdi ki

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:42

Son Güncelleme: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:44 Takip Et

Lehmann öyle bir cevap verdi ki. Dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerden kadın futbolunun yıldızı Alisha Lehmann'a tenis maçı teklifi