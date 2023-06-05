Leicester City 7 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Premier Lig'de küme düşen Leicester City, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Leicester City 7 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada 7 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Atletico Madrid'e transfer olacak olan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, bu isimler arasında yer aldı.

Çağlar'ın dışında Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile yollar ayrıldı.

Diğer taraftan Leicester City, takımın kaptanı Jonny Evans'ın yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Orta saha oyuncusu Hamza Choudhury'nin sözleşmesinin ise Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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