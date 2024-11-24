Leicester City, Steve Cooper ile yollarını ayırdı

Leicester City, Premier Lig'deki 12 maçın ardından teknik direktör Steve Cooper ile yollarını ayırdı. Kulüp, geçtiğimiz hafta sonu Chelsea’ye 2-1 yenilerek ligdeki 16. sırada yer aldı. Bu mağlubiyetle birlikte Leicester, düşme hattının sadece iki puan üstünde bulunuyor.

Cooper, yaz transfer döneminde Enzo Maresca’nın yerine göreve başlamıştı. Maresca, Leicester’ı 2023-2024 sezonunda şampiyon yaparak Premier Lig’e geri döndürmüştü. Ancak Cooper, ligdeki zorlu mücadeleyi aşmakta zorluk çekti. Chelsea maçının ardından hakem Andrew Madley’i eleştiren Cooper, "Sezonun zorlu geçeceğini biliyordum, ancak bu, lige dönüşün gerçeği. Daha iyi performanslar gösterip sonuç alabiliriz," dedi.

Leicester City kulübü, teknik direktörlük görevi için yeni bir isim arayışına başladığını ve sürecin hızla tamamlanmasını umduğunu belirtti. Ben Dawson’ın liderliğinde ilk takım antrenmanlarını yönetmeye devam edecek olan kulüp, yardımcı antrenör Alan Tate ve analizci Steve Rands’ın da görevden ayrıldığını duyurdu.

SAVUNMA SORUNLARI

Leicester, sezona iyi bir gol atma performansı ile başlamış olsa da savunmadaki zorlukları nedeniyle iki galibiyetle sınırlı kaldı. 12 maçta 23 gol yiyen Leicester, bu alanda ligde üçüncü sırada yer alıyor. Takım, sezonun 10 maçında da ilk golü yedi ve rakiplerin şutlarına karşı savunmada zor anlar yaşadı.

Savunma hatalarına rağmen, hücumda etkili olabilen Leicester, maç başına ortalama en az bir gol atmayı başardı. Ancak hücumdaki bu başarı, savunma zaaflarını telafi edemedi.

KİM GELECEK?

Cooper'ın ardından Leicester City için adaylar arasında eski Brighton ve Chelsea teknik direktörü Graham Potter öne çıkıyor. Potter, Leicester yönetimiyle daha önce görüştüğü biliniyor. Bunun dışında, eski West Ham teknik direktörü David Moyes ve Ruud van Nistelrooy da yönetim için düşünülen isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerin, Leicester’ın oyun tarzına uygun bir yönetim anlayışı sunacağı düşünülüyor.

Leicester City'nin yeni teknik direktörü için adayların arasında en fazla adı geçen isimlerden biri, Graham Potter.