Leicester, Tottenham'ı evinde yıktı

Tottenham Hotspur, Premier Lig’de kötü gidişatını durduramadı. Leicester City, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Jamie Vardy ve Bilal El Khannouss’un golleriyle 2-1 kazanarak küme düşme hattından çıktı. Maçın ilk golü, Brezilyalı yıldız Richarlison’dan geldi. Pedro Porro’nun mükemmel ortasını gole çeviren Richarlison, takımını 1-0 öne geçirse de bu üstünlük uzun sürmedi.

İkinci yarının hemen başında Leicester kaptanı Jamie Vardy, kaleci Antonin Kinsky’nin müdahale edemediği topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Bu gol, Leicester için bir kırılma anı oldu. Dört dakika sonra Bilal El Khannouss, 25 metreden mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Tottenham, beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da etkili olamadı ve sahadan yenik ayrıldı.

LEİCESTER KAZANDI, TOTTENHAM TARAFTARLARI ÖFKELİ

Leicester’ın galibiyeti, Tottenham taraftarlarının öfkesini artırdı. Özellikle kulüp başkanı Daniel Levy, maç boyunca protesto edildi. Geçtiğimiz hafta Hoffenheim karşısında alınan galibiyet bile bu öfkeyi dindirmeye yetmemişti. Taraftarlar, takımın transfer dönemindeki pasifliğinden ve alınan kötü sonuçlardan Levy’yi sorumlu tutuyor.

Teknik direktör Ange Postecoglou ise zor günler geçiriyor. Tottenham, son 11 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve 15. sıraya geriledi. Kulübün Ocak transfer döneminde sadece kaleci Antonin Kinsky’yi kadrosuna katması, taraftarların tepkisini artırıyor. Postecoglou, transferde daha agresif bir tutum beklediğini açıkladı.

VAN NİSTELROOY VE LEİCESTER'IN DİRİLİŞİ

Leicester menajeri Ruud van Nistelrooy için bu galibiyet hayati önem taşıyordu. Takımı, ligde üst üste yedi maç kaybettikten sonra bu kritik maçta üç puanla tanıştı. Hollandalı teknik adam, özellikle bireysel hatalar ve konsantrasyon eksiklikleri nedeniyle zor günler geçiriyordu.

Jamie Vardy, bu sezonki sekizinci golünü kaydederek bir kez daha ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. 38 yaşındaki golcü, gol sevincinde Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı dönemi hatırlatan hareketler yaptı. Leicester’ın kalecisi Jakub Stolarczyk ise ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Van Nistelrooy’un maç sonrasında ilk teşekkür ettiği isim de Polonyalı kaleci oldu.

Leicester City, bu galibiyetle 17. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı. Tottenham ise 15. sırada kalarak tehlike çanlarını çalmaya devam etti.