Leicester'in kazandığı maçta Yunus Akgün öyle bir gol attı ki. Görenler gözlerine inanamadı

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Leicester'in kazandığı maçta Yunus Akgün öyle bir gol attı ki. Görenler gözlerine inanamadı
Leicester City'de forma giyen milli yıldız Yunus Akgün, Birmingham ağlarına şahane bir gol yolladı.

İngiltere FA Cup maçında Leicester City ile Birmingham karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Leictester City, adını bir üst tura yazdırdı.

Turu getiren golleri, 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Praet attı.

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YUNUS'TAN HARİKA GOL
Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün, karşılaşmada harika bir gole imza attı.

Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Yunus, kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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