Leipzig, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Mehmet Ertaş
Leipzig, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alarak Sporting CP’nin üst tura çıkma umutlarını zora soktu. Maçta Benjamin Sesko ve Yussuf Poulsen’in golleri Leipzig’e üç puanı getirdi.

RB Leipzig, Almanya’da Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmada Sporting CP’yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Daha önceki altı maçını kaybederek turnuvaya erken veda eden Leipzig, Sporting CP’nin üst tur umutlarına darbe vurdu.

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SESKO VE POULSEN’DEN KRİTİK GOLLER

Maça hızlı başlayan RB Leipzig, 19. dakikada Benjamin Sesko’nun attığı golle öne geçti. David Raum’un sol kanattan yaptığı etkili ortayı gole çeviren Sesko, bu sezonki 14. golüne imza attı. Leipzig, 31. dakikada ikinci golü bulduğunu düşündü ancak David Raum’un şutuyla gelen gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Lois Openda’nın ofsaytta olduğu tespit edilince skor değişmedi.

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Sporting CP ise ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak 75. dakikada Viktor Gyökeres’in golüyle eşitliği yakaladı. İsveçli forvet, ceza sahasına yaptığı etkileyici bir koşunun ardından topu ağlara göndererek bu sezonki 34. golünü attı.

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Ancak Leipzig, 79. dakikada Yussuf Poulsen’in golüyle yeniden öne geçti. Poulsen, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getirdi.

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SPORTİNG’İN ÜST TUR UMUTLARI TEHLİKEDE

Bu yenilgiyle Sporting CP, üst üste üçüncü Avrupa maçından da mağlup ayrıldı. İlk dört grup maçında yenilgi yüzü görmeyen Portekiz temsilcisi, Leipzig karşısındaki bu yenilgiyle play-off turuna kalma şansını son haftaya bıraktı.

Leipzig ise bu galibiyetle 2002-03 sezonundan bu yana üst üste yedi Şampiyonlar Ligi maçı kaybeden ilk Alman takımı olma riskinden kurtuldu. Sporting teknik direktörü Rui Borges içinse bu yenilgi ağır bir darbe oldu. Borges, sezon boyunca takımı yöneten üçüncü teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi’nde zor bir dönem geçirdi.

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