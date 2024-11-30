Leipzig, Wolfsburg karşısında tarihi mağlubiyet aldı

Leipzig, kendi sahasında tarihi bir hezimet yaşadı. Red Bull Arena'da Wolfsburg'a 1-5 yenilen Leipzig, maçın başından itibaren rakibine karşı hiçbir varlık gösteremedi. Karşılaşmanın 4. dakikasında Mohamed Amoura'nın Ridle Baku'nun asistinde attığı golle Wolfsburg 1-0 öne geçti. Bir dakika sonra Tiago Tomás farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yaptı. Leipzig, bu iki golün ardından toparlanmaya çalışsa da Wolfsburg'un sıkı savunmasını aşmakta zorlandı.

dakikada tekrar sahneye çıkan Amoura, skoru 3-0'a getirdi. Wolfsburg'un üstünlüğü giderek arttı ve 64. dakikada Joakim Mæhle'in kafayla attığı golle fark 4'e çıktı. Leipzig, maçın sonlarına doğru biraz toparlanmaya çalışsa da 82. dakikada Willi Orbán'ın attığı tek golle 4-1'lik durumu yavaşlatabildi. Ancak maçın uzatma dakikalarında Kevin Behrens son golü atarak durumu 5-1 yaptı ve Leipzig'in mağlubiyetini pekiştirdi.

Bu ağır yenilgi, RB Leipzig için kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor. Teknik direktör Marco Rose ve ekibi, altıncı maçlarında da galibiyet almayı başaramadılar. Bu kötü seri, kulübün içindeki huzursuzluğu artırmış görünüyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, takımın yeniden toparlanıp toparlanamayacağını merak ediyor. Leipzig'in bundan sonra alacağı sonuçlar, teknik direktör Rose'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Diğer yandan Wolfsburg, bu muazzam galibiyetin ardından ligde orta sıralarda kendine sağlam bir yer edindi. Teknik direktör Ralph Hasenhüttl ise oyuncularının sergilediği etkili oyunla gurur duyuyor ve bu zaferin, takımının üst sıralara doğru tırmanması adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.