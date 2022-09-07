7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Leipzig'de ayrılık. Görevine son verildi

Leipzig'de ayrılık. Görevine son verildi

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdiği bildirildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:47
Takip Et

Leipzig yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Todesco'nun görevine son verdiğini açıkladı

Leipzig'de ayrılık. Görevine son verildi
+
Aa
-

Alman kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin değerlendirmesinin sonucunda Tedesco'nun görevine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada, antrenörler Andreas Hinkel ve Max Urwantschky'nin de görevlerine son verildiği belirtilerek, Tedesco'nun yerine kimin geleceği konusunda yakın zamanda bilgi verileceği kaydedildi.

Leipzig'in üst yöneticisi Oliver Mintzlaff, Tedesco'nun görevine son verme kararının kolay alınmadığını belirterek, Tedesco ile geçen sezon başarılı bir ikinci yarı geçirdiklerini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımın sağlandığını ve Almanya Kupası'nın kazanıldığını hatırlattı.

Ancak bu sezon Bundesliga'ya 5 maçta 5 puan alarak vasat bir başlangıç yaptıktan sonra son iki maçta sergilenen oyundan dolayı bu yapıyla bir geri dönüşün gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancı taşıdıklarını belirten Mintzlaff, hedeflere ulaşmak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tedesco, Aralık 2021'de Leipzig'de göreve başlamıştı.

Bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan ve 5 maçta 5 puan toplayan Leipzig, dün de Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-1 yenilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.