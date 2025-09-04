Leman dergisi hakkında gündemi sallayacak gelişme!

Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli baskısının 4'üncü sayfasında Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlandığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

6 DERGİ ÇALIŞANI HAKKINDA 4 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüphelilerden sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.