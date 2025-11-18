LeMan Dergisi’nde yayımlanan karikatürü sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasından tahliye edilen karikatürist Doğan Pehlevan, tutuklu bulunduğu “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakim karşına çıktı.
Pehlevan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame tamamlandı.
İlk suçlamadan serbest bırakılan Pehlevan, Cumhurbaşkanına hakaret davası nedeniyle tutuklu olarak bulunuyordu.
Bugünkü duruşmada karikatürist Doğan Pehlevan için adli kontrol tedbirleri ile tahliye kararı verildi.