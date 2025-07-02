Leman dergisi soruşturmasında yeni gelişme!

Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısında paylaşılan bir karikatürün Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddialarının ardından kalabalık bir grup dergi binasına saldırı düzenledi.

Karikatürle ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı iddia edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çizimi gerçekleştiren D.P., grafikeri C.O., yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A. Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Zafer Aknar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Karikatürist Doğan Pehlevan ise ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.