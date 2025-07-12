Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü için flaş talep!

Leman Dergisi'nde yer alan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

26 Haziran tarihinde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Leman Dergisi'ne soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler; müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları devam ediyordu.

Şüpheli Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı zaman belirlenmişti. Gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ardından yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.