Leman Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü tutuklandı

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Leman Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü tutuklandı

Son dakika... Leman Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

Leman Dergisi’nde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yazı işleri müdürü olduğu belirtilen Aslan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü için flaş talep!Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü için flaş talep!

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yurt dışında olduğu belirlenen Özdemir, dün Marsilya’dan İstanbul’a gelen uçakta gözaltına alınmıştı. İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Aslan Özdemir

TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Leman Dergisi’nin müessese müdürü A.Y., grafiker C.O., karikatürü çizen sanatçı D.P. ve yazı işleri müdürü Z.A. da tutuklanmıştı.

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