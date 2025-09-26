Leman soruşturmasında 4 kişi serbest bırakıldı

Haftalık karikatür ve mizah dergisi Leman’a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir tahliye edildi.
Karikatürist Doğan Pehlevan’ın tutukluluk hali ise devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Leman Dergisi'ne 26 Haziran 2025 sayısında paylaştığı bir karikatür nedeni ile soruşturma başlatılmıştı.
Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddia edilmişti.
Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.