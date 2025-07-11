Leman soruşturmasında bir gözaltı daha

Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı alınan Leman dergisinin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Marsilya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Özdemir Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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