Leman tartışması büyüdü! Erdoğan, Özel'i hedef aldı...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Hz. Muhammed'in çizildiği iddiası ile tepki gösterilen Leman tartışmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak büyüttü.

Erdoğan, ilk önce TBMM'nin açılışı için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gönderdiği 1920 tarihli telgrafını okudu.

ERDOĞAN, ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Erdoğan, bunun ardından Türkiye'nin kurucu 'iradesinin' bu olduğunu söyleyip Özel'in Leman dergisindeki karikatür ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi:

"CHP Genel Başkanı Özel'e sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bu telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum.

Dün çıkmış alçaklığı masum göstermek uğruna akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtmak için 40 dereden su getiriyor.

CHP Genel Başkanı'na sadece şunu söylüyorum. Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara.

Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekarlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini diyet borcundan dolayı savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niye savunuyorsun? Haramîlere canlı kalkan oluyorsun da hadsizlere niye sahip çıkıyorsun?

O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Böyle hassas bir konuda kendini rezil, rüsva ederken hiç mi "Ben ne yapıyorum?" diye sormuyorsun? Allah aşkına sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin?

Aslında bu izansızlığın, bu akıl tutulmasının sebebi bellidir. Maalesef bu zat siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. Ne yaptığını, kime ve neye hizmet ettiğini hesap edemiyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki "Selamünaleyküm, ben Muhammed." Bunu Hazreti Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır. Melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. Doğduğunda bebek öldüğünde kaç yaşında olursa olsun, peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür."

"AMA KOLAY, LEMAN'A SALDIRIN"

"Ama kolay, fırsat var. Peygamberin resmini çizdiler saldırın Leman'a. O Leman, o Leman hepimiz susarken, hepimiz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepimiz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman Motokurye Samet'i kapak yapmış. Ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. O Motokurye Samet Ankara'da ölünce hikayesini hepimizin hüngür hüngür ağladığı Samet'tir. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini motokuryelerin davasını sürdüren bütün motokuryeler için mücadele eden Berna Özgül'ü genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Berna Lemancıların abisini kapak yaptıkları gün bunu söylememe gerek yok. Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana abisinin, motokurye Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Dün akşam bilmezler Berna'nın Samet'in kardeşi olduğunu, Berna'nın Saadet'in kardeşi olduğunu rahmetli Samet'in kardeşi olduğunu bilmezler. Leman Gazetesi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman Gazetesi'nin bugüne kadar Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman Gazetesi'nin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.