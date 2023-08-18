Leman’dan olay yaratacak kapak. Erdoğan "Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi Aydın Nazilli'deki bir mitinginde, "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar." demişti. Mizah dergisi Leman, Erdoğan'ın bu sözünü hatırlatarak olay yaratacak karikatürünü yayınladı.