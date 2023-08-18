Leman’dan olay yaratacak kapak. Erdoğan "Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” demişti

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adayları mitingler düzenliyordu. O mitinglerde kurulan cümlelerden bazıları hafızlara kazındı.
4 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Nazilli’deki bir mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:
14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.
Bu sözlerin ardından AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle bozulan ekonominin yarattığı kriz nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşın sorunlarını mizah yoluyla paylaşan Leman dergisi, gündeme damga vuracak bir karikatür yayınladı.
Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Leman dergisi, seçim sandığı üzerine düşen insanların nasıl ezildiğini çizdi.
Seçim sandığının etrafında insanların bedenlerinin parçalandığı görüldü.
Leman'ın uzun süredir kullandığı "Kronik Hastalığınız" sloganını "Kronik Enflasyonunuz" olarak değiştirmesi dikkat çekti.