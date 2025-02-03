Lemina bombası!

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Lemina bombası!

Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi için Wolverhampton ile anlaştı.

Galatasaray devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu transferinin ardından Mario Lemina ile anlaşma sağlandı.

BONSERVİSİYLE GELİYOR

Lemina’nın bonservisi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a geleceği öğrenildi. Lemina, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyerken Okan Buruk'un orta sahada alternatifli bir kadro için Gabonlu oyuncunun transferini çok istediği belirtildi.

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