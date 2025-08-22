Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da transfer teklifleri aldığı iddia edilen isimlerden Mario Lemina, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

Gabonlu oyuncu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu için son günlerde kulübe birden çok teklifin geldiği iddia edilmişti.

