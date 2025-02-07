Lemina ve Cuesta ilk kez antremanda

Trendyol Süper Lig’in 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

İLK KEZ ANTRENMANDALAR

Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerden Mario Lemina takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalışırken, Carlos Cuesta ise takımla çalıştı. Öte yandan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosunda, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina yer almadı.