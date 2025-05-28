Lemina'dan takım arkadaşına övgü: 'Dünyanın en iyi üç forvetinden biri'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lemina'dan takım arkadaşına övgü: 'Dünyanın en iyi üç forvetinden biri'

Üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın tarihi bir olay olduğunu söyleyen Galatasaray'ın şampiyon orta sahası Mario Lemina yıldız takım arkadaşı için övgü dolu sözler kullandı.

Galatasaray'da devre arası kadroya katılan ve ligin ikinci yarısındaki performansıyla şampiyonluk yarışına etki eden isimlerden Mario Lemina, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Gabonlu orta saha, "Açıkçası güzel bir his şampiyonluk kazanmak. İyi şekilde başladık ve bitirdik. Üst üste 3 şampiyonluk tarihi bir olay. Formamıza 5. yıldızı taktık. Bunun parçası olduğum için gururluyum" dedi.

Tartışmalara neden şampiyonluk kutlamalarını da değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Kutlamalar çok çok güzeldi. O kadar çok taraftarı ve ilgiyi görmek hoşuma gitti. Galatasaray bu ilgiyi hak ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini veriyoruz. Galatasaray taraftarının büyük olduğunu biliyorum, kutlamalarda bir kez daha ne kadar büyük olduğunu gördüm." diye konuştu.

Sezona damga vuran Osimhen'le ilgili de konuşan Lemina, "Ben buraya geldiğimde Osimhen'i görünce çok mutlu oldum. Kendisi büyük bir futbolcu. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Onunla oynamak da gurur veriyor. Her şeyi hak ediyor, ilgiyi, alakayı, başarıyı... Hak ettiğini de sahada kalitesiyle gösterdi. Galatasaray'da kalırsa büyük bir oyuncu olarak devam edecek. Bu onun kararı ve buna saygı duymak gerekecek" ifadelerini kullandı.

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