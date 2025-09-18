Lenfoma, erkeklerde daha sık görülüyor

Dünyada bir milyondan fazla kişinin lenfoma ile yaşadığını belirten Terzi, "Her gün ortalama bin kişi lenfoma tanısı almaktadır. Başlıca Hodgkin ve Hodgkin- dışı lenfoma olarak iki gruba ayrılan lenfomaların, 60’dan fazla alt tipi mevcuttur. Her alt tip farklı kliniğe farklı şikâyetler ile başvurur ve bunların tedavileri farklıdır" dedi.

Lenfomanın çocukluk çağında en sık 5-10 yaş aralığında görüldüğünü belirten Terzi, "Hodgkin lenfoma erkeklerde daha çok görülürken, özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık ortaya çıkıyor. Hodgkin dışı lenfomaların görülme sıklığı ise yaşla birlikte artmaktadır" diye konuştu.

Lenfoma belirtilerinden bahseden Terzi, "Lenfoma klinik olarak lenf bezlerinde büyüme ile kendini gösterir. Büyüyen lenf bezleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta elinize gelebilir. Hastalıklı lenf bezlerinde genellikle ağrı olmaz iken, zaman içinde boyutunda büyüme ve sayısında artış görülebilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi yer almaktadır. Bu şikâyetleri mevcut olan bireylerin doktorlarına başvurmaları önerilir. Ayrıca bu hastalarda halsizlik, kaşıntı, baş ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlarda eşlik edebilir" ifadelerine yer verdi.

Lenfomanın ortaya çıkış sebeplerinin tam olarak bilinmemekle beraber, erkeklerde kadınlara oranla daha sıklıkla görüldüğünü kaydeden Terzi, lenfoma tanısının hastalıklı dokunun çıkarılıp yapılacak olan patolojik incelemeyle konulabileceğini kaydetti.